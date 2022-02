Chi è Matteo Romano, da tiktoker a un Big di Sanremo 2022 (Di mercoledì 2 febbraio 2022) Può diventare il social Tik Tok un vero trampolino di lancio anche per cantanti? Scoprire chi è Matteo Romano grazie a Tik Tok ce lo dimostra. Giovane cunese, il 17 novembre 2020 Romano aveva pubblicato Concedimi, una canzone più speciale delle altre che in pochissimo tempo ha conquistato il cuore e l’approvazione di tantissimi follower. Eppure, nonostante sia molto seguito sui social non si hanno molte informazioni sulla sua vita privata. Cosa sappiamo del giovane cantante? Nato in Piemonte, originario di Cuneo, il cantante Matteo Romano è nato nel 2002. Ha studiato sia pianoforte che canto, ed è da quando era piccolo che infatti è sempre stato appassionato di musica. Il suo percorso è insolito, il lancio infatti arriva direttamente sui social e grazie a Tik Tok su cui ha pubblicato le prime ... Leggi su metropolitanmagazine (Di mercoledì 2 febbraio 2022) Può diventare il social Tik Tok un vero trampolino di lancio anche per cantanti? Scoprire chi ègrazie a Tik Tok ce lo dimostra. Giovane cunese, il 17 novembre 2020aveva pubblicato Concedimi, una canzone più speciale delle altre che in pochissimo tempo ha conquistato il cuore e l’approvazione di tantissimi follower. Eppure, nonostante sia molto seguito sui social non si hanno molte informazioni sulla sua vita privata. Cosa sappiamo del giovane cantante? Nato in Piemonte, originario di Cuneo, il cantanteè nato nel 2002. Ha studiato sia pianoforte che canto, ed è da quando era piccolo che infatti è sempre stato appassionato di musica. Il suo percorso è insolito, il lancio infatti arriva direttamente sui social e grazie a Tik Tok su cui ha pubblicato le prime ...

Advertising

RaiRadio2 : «Mi ha chiamato mia nonna dicendomi: 'Chi l'avrebbe mai detto di vederti a Sanremo'. La musica fa parte della mia v… - LegaSalvini : Massimiliano #Romeo (Capogruppo Lega al Senato) e Riccardo #Molinari (Capogruppo Lega alla Camera): “C'è chi ha vol… - FiorinoLuca : Grazie Matteo per le emozioni di queste due settimane. Penso a chi arriva ora a vedere il tennis e non ha la minim… - AlbertoPhStill : RT @AlbertoPhStill: ogni giorno il superego del Bomba di Rignano si autoincensa: 'chi lo ha portato al 40% [il PD], a fare unioni civili,… - LuppinoEmilio : RT @_mattia_meli: so che mi avete scelto perché non sapevate chi io fossi e perché avevate pochi baudi ?? ma vi prego quanto è mini Matteo R… -