Checco Zalone sbertuccia i virologi: "Fazio vi chiama..." (Di giovedì 3 febbraio 2022) Lo showman barese è il mattatore della seconda serata del festival di Sanremo 2022, il leader della Lega non nasconde la sua ammirazione Leggi su ilgiornale (Di giovedì 3 febbraio 2022) Lo showman barese è il mattatore della seconda serata del festival di Sanremo 2022, il leader della Lega non nasconde la sua ammirazione

Advertising

thetrueshade : Checco Zalone non è in gara perché gioca palesemente un altro campionato - stanzaselvaggia : Comunque, vista la media, le canzoni di Checco Zalone stasera rischiano di arrivare prime in classifica. #Sanremo2022 - rtl1025 : ?? Amadeus: 'Fiorello e Berrettini sono molto amici, ma non so se faranno qualcosa insieme sul palco. L'unica cosa c… - Atossa56617447 : RT @ellittica_: Fiorello contro i no vax. Seconda serata lorena cesarini contro il razzismo e checco zalone contro l'omofobia. I boomer:… - Lofacciodoma : RT @fabritaara: Pensa essere un membro dell’orchestra che ha studiato musica per anni e dover suonare Angela di Checco Zalone #sanrem… -