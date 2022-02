Caccia ai russi nei cieli inglesi (Di mercoledì 2 febbraio 2022) La Royal Air Force ha fatto sapere che questa mattina alcuni velivoli inglesi sono decollati per monitorare jet militari russi che si stavano avvicinando verso il Regno Unito sopra all’Atlantico del Nord. La Raf identifica, intercetta e scorta abitualmente gli aerei russi che transitano nello spazio aereo internazionale in prossimità dell’area di interesse britannico. Si tratta di attività routinarie e non ci sarebbe nulla di troppo particolare se non fosse per la tempistica: la russia sta ammassando ormai da mesi truppe e mezzi militari (da attacco e logistici) al confine con l’Ucraina, e Londra — che ha inviato in via emergenziale a Kiev sistemi anticarro in queste settimane — è piuttosto convinta che Mosca abbia deciso di invadere il territorio ucraino. Ieri, martedì 1 febbraio, il primo ministro britannico, Boris ... Leggi su formiche (Di mercoledì 2 febbraio 2022) La Royal Air Force ha fatto sapere che questa mattina alcuni velivolisono decollati per monitorare jet militariche si stavano avvicinando verso il Regno Unito sopra all’Atlantico del Nord. La Raf identifica, intercetta e scorta abitualmente gli aereiche transitano nello spazio aereo internazionale in prossimità dell’area di interesse britannico. Si tratta di attività routinarie e non ci sarebbe nulla di troppo particolare se non fosse per la tempistica: laa sta ammassando ormai da mesi truppe e mezzi militari (da attacco e logistici) al confine con l’Ucraina, e Londra — che ha inviato in via emergenziale a Kiev sistemi anticarro in queste settimane — è piuttosto convinta che Mosca abbia deciso di invadere il territorio ucraino. Ieri, martedì 1 febbraio, il primo ministro britannico, Boris ...

