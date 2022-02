(Di mercoledì 2 febbraio 2022) Alessandrodiè totalmente destabilizzato. Per questo motivo, il fidanzato di Sophie Codegoni ha chiesto di parlare con ladel Grande Fratello Vip.ladidimi ha completamente destabilizzato, era l’unico a riuscire a tenermi calmo. Era un punto di... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog.

Advertising

blogtivvu : Basciano chiede la psicologa dopo l’uscita di Gianmaria dal GF Vip: Antinolfi interviene - SL4YLENA0 : lui che se la stringe. e poi le chiede ma non ti piace antonio. IO VOLO PIÙ DI DON BASCIANO #jerù - bericomelius : Ma chi chiede del perché Sophie e basciano si sono votati a vicenda ma che #gfvip guardano ? Cioè Sophievnon dive… - Sol46307836 : Perchè chiede a Basciano, Barù poi a Sonia che sa benissimo da che parte stanno.#GFVip2021 - dancer83tp : Basciano prima chiede scusa a delia e poi dice a quest'ultima che ha fatto una figura di merda...ha dimenticato l… -

Ultime Notizie dalla rete : Basciano chiede

Leggi anche Alessandroal GF Vip di parlare con un prete: il motivo GF Vip, Delia Duran non ha più dubbi: le sue parole spiazzano tutti Sono mesi che durante la diretta del GF Vip, ...Leggi Anche Al 'Grande Fratello Vip' Sophie Codegoni gelosa di Alessandro: 'Continui a ... La Sorge glidi fare un passo indietro per salvare il matrimonio. Nel confronto con Delia, ...Per questo motivo, il fidanzato di Sophie Codegoni ha chiesto di parlare con la psicologa del Grande Fratello Vip. Basciano chiede la psicologa dopo l’uscita di Gianmaria L’uscita di Gianmaria mi ha ...Sophie Codegoni al Grande Fratello Vip preoccupa i fan perché sembra che non mangi abbastanza. Sui social è allarme e in molti commentano le sue abitudini alimentari. Dopo quattro ...