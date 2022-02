Alta tensione nel M5S. Conte costretto a riavvicinarsi a Di Battista. Tra il leader e Di Maio ci sarà un chiarimento. Possibile un ‘congresso’ aperto ai consiglieri (Di mercoledì 2 febbraio 2022) A sentire gli staff dei gruppi parlamentari di Camera e Senato non ci sono dubbi: all’interno del Movimento cinque stelle il presidente Giuseppe Conte gode di ampia stima e forte credibilità. A rimetterci, se si volesse dar credito alle voci che rimbalzano nel Transatlantico, è stato solo Luigi Di Maio (leggi l’articolo) dopo la sua uscita che ha di fatto sbarrato le porte del Quirinale a Elisabetta Belloni nella “notte dai lunghi coltelli”. Eppure il clima resta teso. Profondamente teso. Nella totale incertezza del futuro pentastellato, senatori e deputati sono convinti di una cosa: “Un chiarimento ci sarà, così non si può andare avanti”. Anche perché, se apparentemente da un punto di vista numerico Conte è ancora amato – specie tra gli attivisti – Di Maio è forte di una rete che nel ... Leggi su lanotiziagiornale (Di mercoledì 2 febbraio 2022) A sentire gli staff dei gruppi parlamentari di Camera e Senato non ci sono dubbi: all’interno del Movimento cinque stelle il presidente Giuseppegode di ampia stima e forte credibilità. A rimetterci, se si volesse dar credito alle voci che rimbalzano nel Transatlantico, è stato solo Luigi Di(leggi l’articolo) dopo la sua uscita che ha di fatto sbarrato le porte del Quirinale a Elisabetta Belloni nella “notte dai lunghi coltelli”. Eppure il clima resta teso. Profondamente teso. Nella totale incertezza del futuro pentastellato, senatori e deputati sono convinti di una cosa: “Unci, così non si può andare avanti”. Anche perché, se apparentemente da un punto di vista numericoè ancora amato – specie tra gli attivisti – Diè forte di una rete che nel ...

Advertising

ticino_live : Toccare Taiwan è come sfiorare i fili dell’alta tensione - AnsaLiguria : Migrante muore folgorato su un treno per la Francia. Aggrappato ai cavi dell'alta tensione su vagone per Francia… - biomirko : @antoniopiazzol9 @PBerizzi @PBerizzi, ha letto? anche le invocazioni alla 'macelleria messicana' di Piazzale Loreto… - UbertoGandolfi : RT @vco24news: Alta tensione: l'amministrazione di Montecrestese incontra i rappresentanti di Terna, la diretta online - vco24news : Alta tensione: l'amministrazione di Montecrestese incontra i rappresentanti di Terna, la diretta online… -

Ultime Notizie dalla rete : Alta tensione Edicola Quirinale: le rese dei conti dentro i partiti raccontate dai giornali Leggi anche La controffensiva di Luigi Di Maio nel Movimento Giorni di alta tensione tra i 5Stelle dopo la rottura tra il ministro degli Esteri e Giuseppe Conte nei giorni dell'elezione del capo ...

Alta tensione: l'amministrazione di Montecrestese incontra i rappresentanti di Terna, la diretta online ...la riunione tra Comune e rappresentanti di Terna Spa chiesta dal gruppo di minoranza "La svolta a Montecrestese" e dedicata ad approfondire il piano di razionalizzazione delle rete dell'alta tensione ...

Toshiba introduce un fotorelè ad alta tensione per automotive Elettronica News È di un 15enne il cadavere trovato sui binari a Torino (ValsusaOggi) (LaPresse) – Tragedia a Ventimiglia dove un migrante è rimasto folgorato dai fili dell’alta tensione mentre si trovava nascosto sul vano sopra la carrozza di un treno diretto in Francia.

Toccare Taiwan è come sfiorare i fili dell’alta tensione Come sappiamo stiamo vivendo un problema gravissimo nelle industrie internazionali per la scarsità di chips, semiconduttori. Ciò è causa di paralisi nella produzione di molto prodotti, auto, gadgets ...

Leggi anche La controffensiva di Luigi Di Maio nel Movimento Giorni ditra i 5Stelle dopo la rottura tra il ministro degli Esteri e Giuseppe Conte nei giorni dell'elezione del capo ......la riunione tra Comune e rappresentanti di Terna Spa chiesta dal gruppo di minoranza "La svolta a Montecrestese" e dedicata ad approfondire il piano di razionalizzazione delle rete dell'...(ValsusaOggi) (LaPresse) – Tragedia a Ventimiglia dove un migrante è rimasto folgorato dai fili dell’alta tensione mentre si trovava nascosto sul vano sopra la carrozza di un treno diretto in Francia.Come sappiamo stiamo vivendo un problema gravissimo nelle industrie internazionali per la scarsità di chips, semiconduttori. Ciò è causa di paralisi nella produzione di molto prodotti, auto, gadgets ...