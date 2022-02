Viabilità Roma Regione Lazio del 01-02-2022 ore 08 | 15

Leggi su romadailynews

(Di martedì 1 febbraio 2022)DEL 1 FEBBRAIOORE 08.05 FLAVIA DONDOLNI BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLAAPRIAMO CON IL RACCORDO ANULARE DOVE IL TRAFFICO AL MOMENTO SI PRESENTA PERLOPIU SCORREVOLE AD ECCEZIONE DEI RALLENTAMENTI SULLA CARREGGIATA INTERNA TRA LA DIRAMAZIONESUD E ARDEATINA CODE SUL TRATTO URBANO DELLA A24 TRA TOGLIATTI E LA TANGENZIALE EST, IN DIREZIONE CENTRO SEMPRE VERSO IL CENTRO, CODE SULLA VIA FLAMINIA TRA IL RACCORDO ANULARE E VIA DEI DUE PONTI SULLA CASSIA FORTI RALLENTAMENTI NELLE DUE DIREZIONI TRA LA STORTA E TORMBA DI NERONE UN INVITO ALLA PRUDENZA A TUTTI GLI UTENTI IN VIAGGIO PER LE CONDIZIONI METEO. NELLA GIORNATA DI OGGI, INFATTI, SECONDO QUANTO COMUNICATO DALLA PROTEZIONE CIVILE, SI PREVEDONO SULFORTI RAFFICHE ...