Una App e fagioli gratuiti da coltivare: quando la scienza dialoga con i cittadini (Di martedì 1 febbraio 2022) Bergamo. La partecipazione del pubblico alla ricerca sta diventando sempre più cruciale per aumentare la comprensione da parte di tutti della scienza e dei suoi benefici per la società. Ancora più importante, fa avanzare la ricerca scientifica stessa. … e, allo stesso modo, gioca un ruolo cruciale in Increase, il progetto finanziato dall’Unione europea con un budget di oltre 7 milioni di euro che vede uniti 28 partner internazionali di 14 paesi diversi fra i quali, per la Bergamasca, la Comunità del Mais Spinato di Gandino che segue la valorizzazione dell’antico “Fagiolo di Clusven”, di concerto con l’Orto Botanico Lorenzo Rota di Bergamo. La “fase 2” dell’importante iniziativa si completerà entro il 28 febbraio 2022, la data limite entro la quale i cittadini possono scaricare gratuitamente (dagli store digitali) sul proprio smartphone la app “Increase ... Leggi su bergamonews (Di martedì 1 febbraio 2022) Bergamo. La partecipazione del pubblico alla ricerca sta diventando sempre più cruciale per aumentare la comprensione da parte di tutti dellae dei suoi benefici per la società. Ancora più importante, fa avanzare la ricerca scientifica stessa. … e, allo stesso modo, gioca un ruolo cruciale in Increase, il progetto finanziato dall’Unione europea con un budget di oltre 7 milioni di euro che vede uniti 28 partner internazionali di 14 paesi diversi fra i quali, per la Bergamasca, la Comunità del Mais Spinato di Gandino che segue la valorizzazione dell’antico “Fagiolo di Clusven”, di concerto con l’Orto Botanico Lorenzo Rota di Bergamo. La “fase 2” dell’importante iniziativa si completerà entro il 28 febbraio 2022, la data limite entro la quale ipossono scaricare gratuitamente (dagli store digitali) sul proprio smartphone la app “Increase ...

