Super green pass, ecco cosa cambia da oggi e dove si dovrà esibire (Di martedì 1 febbraio 2022) di Monica De Santis Da oggi entrano in vigore le nuove norme disposte nell’ultimo Dpcm dal Governo in materia di contenimento della diffusione del?Covid 19. Da oggi tutti quelli che hanno ricevuto tre dosi di vaccino (o sono guariti da Covid) il green pass vaccinale rimarrà valido. Chi ha fatto il richiamo a settembre, invece si vedrà scadere il pass a marzo. Chi non ha completato il ciclo vaccinale o ha ricevuto una o due dosi: la validità del certificato verde sarà ridotta a 6 mesi dall’ultima dose. Niente green pass rafforzato per chi non ha fatto il richiamo. Senza green pass sarà però possibile andare a fare la spesa al Supermercato, recarsi in farmacia, entrare negli uffici delle forze dell’ordine per sporgere ... Leggi su cronachesalerno (Di martedì 1 febbraio 2022) di Monica De Santis Daentrano in vigore le nuove norme disposte nell’ultimo Dpcm dal Governo in materia di contenimento della diffusione del?Covid 19. Datutti quelli che hanno ricevuto tre dosi di vaccino (o sono guariti da Covid) ilvaccinale rimarrà valido. Chi ha fatto il richiamo a settembre, invece si vedrà scadere ila marzo. Chi non ha completato il ciclo vaccinale o ha ricevuto una o due dosi: la validità del certificato verde sarà ridotta a 6 mesi dall’ultima dose. Nienterafforzato per chi non ha fatto il richiamo. Senzasarà però possibile andare a fare la spesa almercato, recarsi in farmacia, entrare negli uffici delle forze dell’ordine per sporgere ...

