Ogni brufolo sul viso vuole dirti qualcosa, ecco un mappa per capirlo (Di martedì 1 febbraio 2022) La zona dove compare l'acne non è del tutto casuale. Ogni punto del viso ha un significato ben preciso. Per esempio, il classico brufolo isolato potrebbe essere causato dai dolci, mentre le imperfezioni sulla zona T da prodotti cosmetici non adatti alla pelle Leggi su vanityfair (Di martedì 1 febbraio 2022) La zona dove compare l'acne non è del tutto casuale.punto delha un significato ben preciso. Per esempio, il classicoisolato potrebbe essere causato dai dolci, mentre le imperfezioni sulla zona T da prodotti cosmetici non adatti alla pelle

Advertising

y00nxil : @simp_4_txt ti va a finire come me che ogni mese ti disperi per un solo brufolo - PeppaPigBig : ?? ah si.. diceva.. ogni tuo brufolo contiene ?? che spari senza senso e che fa ridere solo te da brava svalvolata...… - hanafluo : #gfvip ogni brufolo è un capricc… no aspettate, com’era? #fuorisoleil - Giulia_Fear : Ho un brufolo enorme in fonte e ad ogni espressione facciale mi fa malissimo. Vorrei proprio vedere quelli che mi d… -