Advertising

DiMarzio : #Zamparini | Il ricordo di Rino #Foschi ai nostri microfoni - internewsit : Morte Zamparini, l'Inter si unisce al cordoglio di tutto il mondo del calcio - - ILOVEPACALCIO : Morte Zamparini, la moglie: 'Si è spento dopo una breve malattia' - Ilovepalermocalcio - Mediagol : Morte Zamparini, il Sindaco di Venezia: “Andato via pezzo di storia della città” - Mediagol : Morte Zamparini, Carrozzieri sui social: “Ti porterò sempre nel mio cuore” -

Ultime Notizie dalla rete : Morte Zamparini

ASCOLTA Ascolta la versione audio dell'articolo Il Venezia ha ricordato l'ex presidente Maurizio, scomparso nella notte Anche il Venezia si unisce al ricordo di Maurizio, ex presidente dei lagunari scomparso nella notte. IL MESSAGGIO - "Il Venezia FC si stringe attorno alla famigliaper la scomparsa di Maurizio, ex presidente del club. ..., a ottobre, aveva subito il duro colpo delladel figlio più piccolo, Armando, scomparso a Londra a 23 anni per un'ischemia e avuto dalla seconda moglie Laura Giordani. Lascia altri ...Il club rosanero ha anche listato a lutto il suo logo su tutti i suoi canali sociali per la morte dell’ex patron Maurizio Zamparini, scomparso questa notte. «La Lega Pro e il presidente Francesco ...La notizia della sua morte ha scosso il calcio italiano: su Maurizio Zamparini si è espresso Delio Rossi a Tuttomercatoweb. Il tecnico romagnolo ha guidato il Palermo in due stagioni, dove colse un ...