Mika è a Sanremo. Sarà per l'Eurovision?

Mika Al Festival di Sanremo 2022 ci sarà anche Mika. A rivelare il suo arrivo in Riviera è La Vita in Diretta. La presenza del cantante libanese sembra dunque confermare la notizia che lo vedeva come conduttore dell'Eurovision Song Contest, in programma a Torino dal 10 al 14 maggio, insieme a Laura Pausini e Alessandro Cattelan. "Poco qua, qua affianco, è arrivato Mika a farsi un tampone. Quindi probabilmente, nei prossimi giorni, ci sarà anche Mika" ha detto la giornalista Rosanna Cacio nella chiusura de La Vita in Diretta, alimentando di fatto il rumor che vorrebbe Mika conduttore della competizione canora europea. Una conferma che, probabilmente, arriverà domani sera, quando Laura Pausini salirà sul palco dell'Ariston come super ospite.

Dorian221190 : RT @Cinguetterai: Mika è arrivato a Sanremo. Salirà sul palco per annunciare la sua partecipazione all'#Eurovision2022, insieme a Laura Pau… - Dorian221190 : RT @see_lallero: Mika arrivato a Sanremo. #Sanremo2022 #lavitaindiretta - s0ftjake : mika all'ariston ma sto sanremo che meraviglia è #sanremo2022 - DrApocalypse : #Sanremo2022, #Mika al Festival per ufficializzare la conduzione dell’Eurovision 2022 con Pausini e Cattelan - gayit : Sanremo 2022, Mika al Festival per ufficializzare la conduzione dell'Eurovision 2022 con Pausini e Cattelan… -

Ultime Notizie dalla rete : Mika Sanremo Eurovision 2022 - Come vederlo in streaming gratis anche fuori dall'Europa ...rappresentare l'Italia per l'Eurovision 2022 ci sarà la canzone vincitrice del Festival di Sanremo ... anche se si fanno i nomi di Alessandro Cattelan , Chiara Ferragni , Laura Pausini e Mika . Si ...

La strada verso Torino e l'Eurovision 2022 passa da Sanremo: le curiosità sulla rassegna Alle 20.30 (diretta su Rai 1 e Radio Uno) si parte con l'edizione 2022 del Festival di Sanremo , ... Con lei dovrebbero esserci Alessandro Cattelan , di cui da tempo si parla ed anche Mika , nonostante ...

Sanremo 2022, Mika è arrivato in città: arriva l'annuncio sull'Eurovision con Pausini e Cattelan? Il Messaggero Mika è a Sanremo. Sarà per l’Eurovision? Al Festival di Sanremo 2022 ci sarà anche Mika. A rivelare il suo arrivo in Riviera è La Vita in Diretta. La presenza del cantante libanese sembra dunque confermare la notizia che lo vedeva come ...

Sanremo 2022, Mika al Festival per ufficializzare la conduzione dell’Eurovision 2022 con Pausini e Cattelan Rosanna Cacio, inviata de La Vita In Diretta, ha divulgato la notizia più succosa della vigilia di Sanremo 2022. A poche ore dalla diretta la giornalista Rai ha infatti incrociato Mika al box tamponi ...

