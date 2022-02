Michela Murgia: “Ho iniziato l’anno in terapia intensiva. Non potrò più fare certe cose” (Di martedì 1 febbraio 2022) “Mi avete scritto tanti messaggi per manifestare la delusione per la cancellazione delle date dei miei spettacoli delle prossime settimane e questo mi ha fatta sentire meno sola”. Inizia in un modo un po’ criptico il post pubblicato da Michela Murgia su Facebook oggi 1 febbraio. La scrittrice, classe 1972, ha poi spiegato: “Ho iniziato l’anno in terapia intensiva, a cui sta seguendo una cura lenta che richiederà ritmi molto diversi da quelli a cui ho sempre vissuto e lavorato. certe cose potrò farle, ma altre no e i lunghi spostamenti e le situazioni fisicamente performative per adesso sono fuori dalla mia portata”. “La malattia non è una catastrofe, ma un pezzo della mia vita che vale come gli altri e non voglio trattarla come un ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 1 febbraio 2022) “Mi avete scritto tanti messaggi per manifestare la delusione per la cancellazione delle date dei miei spettacoli delle prossime settimane e questo mi ha fatta sentire meno sola”. Inizia in un modo un po’ criptico il post pubblicato dasu Facebook oggi 1 febbraio. La scrittrice, classe 1972, ha poi spiegato: “Hoin, a cui sta seguendo una cura lenta che richiederà ritmi molto diversi da quelli a cui ho sempre vissuto e lavorato.farle, ma altre no e i lunghi spostamenti e le situazioni fisicamente performative per adesso sono fuori dalla mia portata”. “La malattia non è una catastrofe, ma un pezzo della mia vita che vale come gli altri e non voglio trattarla come un ...

