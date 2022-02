Leonardo Indiveri | sulla sicurezza stradale serve un' incisiva programmazione nazionale

Leggi su liberoquotidiano

(Di martedì 1 febbraio 2022) (Adnkronos) - Formatore specializzato su tecniche di guida sicura, da 35 anni porta nelle scuole e nelle piazze lezioni/spettacolo per fare prevenzione e diffondere comportamenti più corretti sulle strade Taranto, 1 febbraio 2022. Più di 65.000 incidenti in Italia nei primi 6 mesi del 2021, che hanno causato 1.239 morti e 85.647 feriti: in media 360 incidenti, 7 morti e 473 feriti ogni giorno. Anche se, per fortuna, i dati sono in diminuzione rispetto agli anni precedenti gli incidenti mortali restano la nona causa di morte nel mondo fra gli adulti, la prima fra i giovani di età compresa tra i 15 e i 19 anni e la seconda per i ragazzi dai 10 ai 14 e dai 20 ai 24 anni. Nel nostro Paese la cultura della, anche se ha compiuto grandi passi in avanti, è ancora insufficiente. “È vero – conferma...