Il «Fantasanremo» di Morandi e poi Fiorello intona un coro per Mattarella - Segui la diretta web

(Di martedì 1 febbraio 2022) Dodici Artisti in gara, il ritorno dei Maneskin, la dance dei Meduza, la sorpresa Matteo Berrettini e naturalmente. Al via il 72esimo Festival di Sanremo.

Anche Gianni( Apri tutte le porte ) si commuove all'applauso dell'Ariston. Bello il pezzo, lo esegue perfettamente e grida "", tributo al popolare gioco (evoluzione sanremese del ...... " Alexa, che voto hai dato a Gianni? ". Ma Alexa, oltre a dirci la sua, potrà anche ... IL FANTACALCIO È IN PAUSA? C'È ILLa pausa del campionato per lasciare spazio alle nazionali ...Gianni Morandi sarà tra gli artisti che apriranno il Festival di Sanremo nella prima serata. Il cantante salirà sul palco dell'Ariston con una vistosa fasciatura alla mano destra. Qual è il motivo?È diventato virale ancor prima che il Festival di Sanremo 2022 iniziasse. Si tratta del FantaSanremo, il nuovo fenomeno che sta spopolando sui social, tra amici e pure in famiglia. Il gioco è nato in ...