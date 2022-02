Green Pass | clienti di un ristorante si ribellano ai controlli dei carabinieri “Ora basta Libertà”

(Di martedì 1 febbraio 2022) Una cinquantina di, che consumavano una cena in unin provincia di Alessandria a Lerma, hanno accolto al grido “” iintervenuti martedì sera. I militari dell’Arma dovevano effettuare nel locale isul rispetto delle norme anticovid, anche perché il locale era stato multato già tre volte. I proprietario appena li ha visti ha avvertito a gran voce i, che hanno iniziato a lanciare slogan e a chiedere aidi presentare un mandato per effettuare il controllo, sostenendo che quello che facevano era anticostituzionale. Alla fine 29 persone sono state multate per non avere ile per non aver rispettato le norme in zona arancione che impongono a ...

Dal 15 febbraio i non vaccinati con più di 50 anni non potranno più recarsi sul loro posto di lavoro.