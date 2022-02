DR l'auto dei record che arriva dal Molise (Di martedì 1 febbraio 2022) In un mondo dove il settore automobilistica fa segnare il segno meno ovunque, c'è un marchio (tutto italiano) in assoluta controtendenza. Si tratta di DR automobiles Groupe dove «DR» sta per Di Risio, il cognome dell’imprenditore Massimo che, nel 2006 a Macchia d’Isernia, ha fondato una casa automobilistica, la DR appunto. L'azienda si è data una missione non da poco: creare suv full optional di serie, ma con il miglior rapporto qualità/prezzo. Obiettivo ambizioso che, a giudicare dai numeri, è riuscito. La DR automobiles Groupe, infatti, ha chiuso il 2021 con 8.362 immatricolazioni e una crescita del 140% rispetto al 2020 e del 120% rispetto al 2019. «Dal secondo semestre del 2022» ha fatto sapere l'azienda «dovrebbe riprendere il progetto di espansione sugli altri principali mercati europei con ulteriori aperture ... Leggi su panorama (Di martedì 1 febbraio 2022) In un mondo dove il settoremobilistica fa segnare il segno meno ovunque, c'è un marchio (tutto italiano) in assoluta controtendenza. Si tratta di DRmobiles Groupe dove «DR» sta per Di Risio, il cognome dell’imprenditore Massimo che, nel 2006 a Macchia d’Isernia, ha fondato una casamobilistica, la DR appunto. L'azienda si è data una missione non da poco: creare suv full optional di serie, ma con il miglior rapporto qualità/prezzo. Obiettivo ambizioso che, a giudicare dai numeri, è riuscito. La DRmobiles Groupe, infatti, ha chiuso il 2021 con 8.362 immatricolazioni e una crescita del 140% rispetto al 2020 e del 120% rispetto al 2019. «Dal secondo semestre del 2022» ha fatto sapere l'azienda «dovrebbe riprendere il progetto di espansione sugli altri principali mercati europei con ulteriori aperture ...

Ultime Notizie dalla rete : auto dei La banda del mitra: a Milano gli spari, l'inseguimento, l'Uzi gettato dal finestrino Un poliziotto infatti ha esploso due colpi di pistola in aria nel tentativo di bloccare un'auto che ...hanno notato la vettura con cinque persone a bordo mentre si dirigeva verso l'autostrada dei Laghi ...

Un altro sacerdote ucciso, continua la persecuzione dei cristiani in Pakistan Un sacerdote è stato ucciso a Peshawar, in Pakistan, e un altro è rimasto ferito dopo che due uomini hanno aperto il fuoco contro la loro auto domenica. Un terzo sacerdote, che viaggiava nella stessa vettura, è rimasto illeso. Gli assalitori non sono ancora stati identificati dalla ...

Carabinieri speronano l'auto dei ladri: i malviventi fuggono a piedi PerugiaToday Intercettazioni e auto seguite con il Gps: ecco come la gang della cocaina è finita in trappola FALCONARA - Lunghi mesi di intercettazioni e auto tracciate con il Gps ... Stando a quanto contestato, la polvere bianca sarebbe stata fatta arrivare ad Ancona con dei corrieri, soprattutto lungo la ...

Dacia Jogger, come va la nuova nata che unisce station wagon, monovolume e suv Altri elementi sono la linea dei finestrini posteriori sfalsata di ... superiore a quello di auto lunghe oltre 5 metri e con prezzi che sono multipli della Jogger. Anche la plancia è ispirata ...

