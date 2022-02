Conte contro Di Maio: “Dovrà rendere conto delle gravi condotte” (Di martedì 1 febbraio 2022) Non è solo il centro-destra a uscire a pezzi dopo il quirinale, anche il M5S è diviso ormai su tutto. In un’intervista al Fatto Quotidiano l’ex premier ha parlato delle tensioni emerse durante la corsa al Quirinale. Conte e Di Maio: dopo il Quirinale ci potrebbe essere la resa dei conti Il leader del M5S in un’intervista al Fatto Quotidiano: “Quelle di Belloni e di Severino erano candidature di cui avevamo discusso, sia nel fronte progressista che con il centrodestra. Apparivano molto solide e affidabili, e offrivano l’occasione storica di portare una donna al Quirinale“ “Di Maio Dovrà rendere conto di diverse condotte, molto gravi. Ai nostri iscritti e alla nostra comunità”. E’ una resa dei conti interna ai Cinque ... Leggi su metropolitanmagazine (Di martedì 1 febbraio 2022) Non è solo il centro-destra a uscire a pezzi dopo il quirinale, anche il M5S è diviso ormai su tutto. In un’intervista al Fatto Quotidiano l’ex premier ha parlatotensioni emerse durante la corsa al Quirinale.e Di: dopo il Quirinale ci potrebbe essere la resa dei conti Il leader del M5S in un’intervista al Fatto Quotidiano: “Quelle di Belloni e di Severino erano candidature di cui avevamo discusso, sia nel fronte progressista che con il centrodestra. Apparivano molto solide e affidabili, e offrivano l’occasione storica di portare una donna al Quirinale“ “Didi diverse, molto. Ai nostri iscritti e alla nostra comunità”. E’ una resa dei conti interna ai Cinque ...

Advertising

pietroraffa : #DiMaioOut è tra le tendenze, ma è stato utilizzato solo da 289 profili. I primi 10 account per numero di tweet s… - fattoquotidiano : IL MINISTRO DI DRAGHI Tutte le trame del titolare della Farnesina contro Giuseppe Conte. Il sì a Casini al Quirinal… - alex_orlowski : Facciamo un attimo di chiarezza su #DiMaioOut ne ho parlato con @rafbarberio di @Key4biz nessun attacco dagli USA… - FgFrangenti : RT @N_i_c_o_la: In pratica non è cambiato nulla: #Mattarella Presidente ? #Salvini non capisce una minchia ? #Meloni sbraita ? #Letta vege… - codeghino10 : RT @SkyTG24: #M5S, Conte contro Di Maio: 'Dovrà rendere conto delle gravi condotte' -