Sanremo 2022, Junior Cally attacca Highsnob: “La canzone che porti in gara l’ho scritta io” (Di lunedì 31 gennaio 2022) “Con che coraggio hai portato a Sanremo un brano scritto da me, sei un poveraccio”. Junior Cally attacca duramente Mike Highsnob, il cantante in gara con Hu al Festival di Sanremo 2022. In un brano dissing “Caro Mike” pubblicato su YouTube, il rapper romano accusa l’ex amico, all’anagrafe Michele Matera, di aver portato alla kermesse un brano, “Abbi cura di te”, che lo stesso Junior Cally avrebbe scritto. “È giusto che sappiate, signore e signori, che quel brano è pure mio e (Highsnob, ndr) non ha pagato i produttori. Ti ho prestato 10mila euro, indietro ho visto nada”. Con queste parole Junior Cally attacca l’altro rapper nel brano “Caro Mike”. La ... Leggi su luce.lanazione (Di lunedì 31 gennaio 2022) “Con che coraggio hai portato aun brano scritto da me, sei un poveraccio”.duramente Mike, il cantante incon Hu al Festival di. In un brano dissing “Caro Mike” pubblicato su YouTube, il rapper romano accusa l’ex amico, all’anagrafe Michele Matera, di aver portato alla kermesse un brano, “Abbi cura di te”, che lo stessoavrebbe scritto. “È giusto che sappiate, signore e signori, che quel brano è pure mio e (, ndr) non ha pagato i produttori. Ti ho prestato 10mila euro, indietro ho visto nada”. Con queste parolel’altro rapper nel brano “Caro Mike”. La ...

Advertising

Paoletta_F : «Sto vivendo #Sanremo come un regalo, spero che la mia gratitudine si veda da quel palco. Da dieci anni metto la mu… - Adnkronos : Il vaccino dovrebbe essere obbligatorio per tutti i cantanti in gara a #Sanremo2022? Il direttore di Rai1: 'Rai non… - VanityFairIt : Dai giovanissimi Sangiovanni e Giulia Stabile al mitico Gianni Morandi con l'inseparabile Anna, passando attraverso… - cuoredivetro3 : @Sanremo__2022 Superospiti delle banane ?????? Siamo allo sbando - LaStampa : Match point di Amadeus, Berrettini a a Sanremo 2022: il grande sport è di casa al Festival -