Inter | Stefan De Vrij paga una società privata per ' controllare' Ibrahimovic | il clamoroso retroscena

(Di lunedì 31 gennaio 2022) Goal News Quella corrente è la prima stagione di Serie A con i calendari 'sfasati': ecco perché il derby di ritorno si giocherà questo sabato alle ore 18. L'andata risale 'solo' al 7 novembre 2021: finì 1-1 con il rigore di Calhanoglu e l'autogol diDe. Il destino ha voluto che il difensore olandese compiesse 30 anni proprio nel giorno del derby. Poteva andargli meglio. Durante il derby, inevitabilmente, il centrale difensivo dovrà fare di tutto per evitare che Zlatansegni. Ma l'olandese vuole arrivare preparato per questa giornata mai banale per un calciatore. Come scrive la Gazzetta dello Sport, il numero 6mente un club olandese per analizzare le partite sue e in parte dei suoi avversari. Almeno una volta a settimana, studia le mosse per capire dove ha sbagliato ...

...De Vrij La Gazzetta dello Sport racconta un dettaglio relativo al difensore dell'De Vrij: paga una società olandese per studiare le gare in nerazzurro e correggere i suoi errori. ...Ad esempio, paga privatamente una società olandese per analizzare le sue partite e i suoi movimenti, per capire dove ha sbagliato e dove non dovrà sbagliare più: può stupire, maè un caso raro ...Stefan de Vrij è un perfezionista, un giocatore che non lascia nulla al caso nel suo lavoro, tanto è vero che - come riporta la Gazzetta dello Sport - dal 2017 si avvale di un analista personalizzato, ...Fin qui non è stata la miglior stagione di Stefan De Vrij. L'olandese ha steccato in qualche gara, ma per l'Inter e SImone Inzaghi rimane sempre il perno della difesa nerazzurra. Sabato, giorno del su ...