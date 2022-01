Il matrimonio del mio migliore amico: una Julia Roberts scintillante (e paraonica) (Di lunedì 31 gennaio 2022) IL matrimonio DEL MIO migliore amico Sky Cinema Romance ore 21 Con Julia Roberts, Cameron Diaz e Rupert Everett. Regia di P.J. Hogan. produzione USA 1997. Durata: 1 ora e 45LA TRAMA A 30 anni Julia Roberts viene a sapere che il suo grande amore dei tempi dell'università si sta per sposare. Con un'altra. Invitatissima al matrimonio, Julia ci va coll'intento, più o meno confesso di mandare all'aria le nozze. In effetti combina un mucchio di discreti casini. Finchè non si arrende e non decide che l'uomo (si fa per dire) della sua vita sarà un amico gay per il quale è sicura di avere un feeling PERCHE' VEDERLO perchè è una commedia scintillante dove tutti i coinvolti girano al massimo (anche ... Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 31 gennaio 2022) ILDEL MIOSky Cinema Romance ore 21 Con, Cameron Diaz e Rupert Everett. Regia di P.J. Hogan. produzione USA 1997. Durata: 1 ora e 45LA TRAMA A 30 anniviene a sapere che il suo grande amore dei tempi dell'università si sta per sposare. Con un'altra. Invitatissima alci va coll'intento, più o meno confesso di mandare all'aria le nozze. In effetti combina un mucchio di discreti casini. Finchè non si arrende e non decide che l'uomo (si fa per dire) della sua vita sarà ungay per il quale è sicura di avere un feeling PERCHE' VEDERLO perchè è una commediadove tutti i coinvolti girano al massimo (anche ...

