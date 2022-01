Delitti in Paradiso 11 su Rai2 in primavera, l’ultima stagione per un personaggio storico (Di lunedì 31 gennaio 2022) Delitti in Paradiso 11 è ancora inedita in Italia non debutterà prima della tarda primavera. La nuova stagione della serie franco-britannica, seguitissima nel Regno Unito su BBC One, sarà trasmessa in prima visione su Rai2 il prossimo giugno, salvo cambi di programmazione che intervengano nel frattempo. Delitti in Paradiso 11 ha esordito su BBC One ai primi di gennaio ed è ancora in onda con un episodio a settimana: come la decima stagione – attualmente in replica su Rai2 ogni lunedì – è composta da 8 episodi. Si tratta dell’ultima edizione per un personaggio storico della serie, che è uscito di scena nel quarto episodio trasmesso il 28 gennaio, esattamente a metà ... Leggi su optimagazine (Di lunedì 31 gennaio 2022)in11 è ancora inedita in Italia non debutterà prima della tarda. La nuovadella serie franco-britannica, seguitissima nel Regno Unito su BBC One, sarà trasmessa in prima visione suil prossimo giugno, salvo cambi di programmazione che intervengano nel frattempo.in11 ha esordito su BBC One ai primi di gennaio ed è ancora in onda con un episodio a settimana: come la decima– attualmente in replica suogni lunedì – è composta da 8 episodi. Si tratta deledizione per undella serie, che è uscito di scena nel quarto episodio trasmesso il 28 gennaio, esattamente a metà ...

