CALCIOMERCATO LIVE | le trattative dell' ultimo giorno minuto per minuto

(Di lunedì 31 gennaio 2022) Tutte ledi mercato a poche ore dalla chiusuraa sessione invernale prevista per le 20.del 31 gennaio:Lazio, idea Mattia Destro: dopo aver ceduto Muriqi...

Advertising

DiMarzio : #Calciomercato #SerieB | Niente #LaMantia per la @spalferrara, si chiuderà per #Vido della @USCremonese dopo aver c… - DiMarzio : #Calciomercato #SerieB | @CosenzaOfficial vicinissimo all'attaccante #Laura: primo scambio di mail con il @ParisFC - DiMarzio : #Calciomercato #SerieA | Il @BfcOfficialPage ufficializza #Rojas. La @juventusfc ha depositato il contratto di… - Romanito_21 : RT @DiMarzio: #Calciomercato #SerieA | @juventusfc, ufficiale l'arrivo di #Gatti dal @Frosinone1928. L'@Atalanta_BC ha depositato il contra… - DiMarzio : #Calciomercato #SerieA | @juventusfc, ufficiale l'arrivo di #Gatti dal @Frosinone1928. L'@Atalanta_BC ha depositato… -

Ultime Notizie dalla rete : CALCIOMERCATO LIVE

Juventus, ultim'ora ufficiale: il contratto è stato depositato in Lega: le cifre e i dettagli dell'affare. Arriva a titolo definitivo Adesso è ufficiale. Federico Gatti è un nuovo ..., le trattative e gli scambi di oggi in direttaOMNISPORTIl giudice sportivo conferma, la gara tra la Dea e il Toro si disputerà. Rinviata la decisione sulle altre due gare saltate per Covid.16:00 - Ufficiale - Bogdan passa alla Ternana. 15:46 - Kaio Jorge verso la riconferma alla Juventus. 15:30 - Il centrocampista Radovanovic verso la rescissione col Genoa. Interessa anche ...