“Be kind | don’t be a dick” | perché ogni uomo dovrebbe essere femminista

Leggi su metropolitanmagazine

(Di lunedì 31 gennaio 2022) Non ti hanno mai parlato di femminismo a scuola: vero. Non ti hanno mai corretto dopo aver usato la f-word “per scherzare” tra amici (…): triste ma vero. Nessuno ti ha spiegato che “transgender” non è sinonimo di “sexworker“. Ok: il contesto non è stato d’aiuto. Ma quante volte hai scelto di (non) domandarti cosa voglia dire? Ti sei mai chiesto se/unesserlo? È possibileallo stesso tempo? Vedila così: se fossi nato afro-discendente nello stesso ambiente in cui hai vissuto, avresti avuto le stesse opportunità? Avresti subìto più o meno discriminazioni? Ora continua: da afro-discendente e gay? E da afro-discendente, gay e transgender? Rideclina tutto da capo per il genere femminile… Ecco: ...