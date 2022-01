Adani contro Allegri, la lite continua: “È tutta colpa sua se…” (Di lunedì 31 gennaio 2022) La guerra tra Lele Adani e Allegri sembra davvero non avere fine e in una delle ultime apparizioni alla Bobo Tv è partita un’altra critica. Gli scontri verbali tra Lele Adani e Max Allegri sono ormai all’ordine del giorno con l’opinionista emiliano che ha trovato nel tecnico livornese il nemico giurato con il quale sfogarsi per qualsiasi cosa. La Bobo Tv è ormai diventata un cult dell’opinione pubblica sportiva italiana, con Lele Adani, Christian Vieri, Antonio Cassano e Nicola Ventola che ogni giorno spiegano le loro idee sul mondo del calcio senza limitarsi in aspre critiche. L’ex difensore di Inter e Brescia ha ormai iniziato da diversi anni una campagna contro Max Allegri, considerandolo troppo rinunciatario in proporzione al valore dei giocatori a sua ... Leggi su juvedipendenza (Di lunedì 31 gennaio 2022) La guerra tra Lelesembra davvero non avere fine e in una delle ultime apparizioni alla Bobo Tv è partita un’altra critica. Gli scontri verbali tra Lelee Maxsono ormai all’ordine del giorno con l’opinionista emiliano che ha trovato nel tecnico livornese il nemico giurato con il quale sfogarsi per qualsiasi cosa. La Bobo Tv è ormai diventata un cult dell’opinione pubblica sportiva italiana, con Lele, Christian Vieri, Antonio Cassano e Nicola Ventola che ogni giorno spiegano le loro idee sul mondo del calcio senza limitarsi in aspre critiche. L’ex difensore di Inter e Brescia ha ormai iniziato da diversi anni una campagnaMax, considerandolo troppo rinunciatario in proporzione al valore dei giocatori a sua ...

84Darion : @CampagnaroMarco @capuanogio @leleadani Insulti te per primo e poi fai la vittima? Tipico del gobbo medio! Adani, c… - MarcoCo95676795 : @Alex_Cavasinni Poi Zozzaroni fá gli articoli contro Adani perché ha definito dei giornalisti come lui con il nome di servi - CoCoComeMai1 : @tackleduro Grande ADANI…l’unico che non ha paura di schierarsi contro sti GDM Mafiosi - 84Darion : @CampagnaroMarco @capuanogio @leleadani Ahahahahahaha sei talmente scemo che non sai pure che Baggio NON si riferiv… - silviomass75 : @Fede_Spera86 @leleadani Tanto il sig Adani non lo capirebbe, ormai il suo è un disco rotto contro Allegri. Secondo… -