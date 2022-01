Vidal, la partita per il futuro: deve fare il... Barella e convincere l'Inter (Di domenica 30 gennaio 2022) C'è vita oltre Barella nel pianeta Inter? Non potrebbe esserci prova più difficile per scoprirlo: Simone Inzaghi dovrà fare a meno dell'ex Cagliari nella doppia sfida di Champions League contro il ... Leggi su gazzetta (Di domenica 30 gennaio 2022) C'è vita oltrenel pianeta? Non potrebbe esserci prova più difficile per scoprirlo: Simone Inzaghi dovràa meno dell'ex Cagliari nella doppia sfida di Champions League contro il ...

Advertising

sportli26181512 : Vidal, la partita per il futuro: deve fare il... Barella e convincere l’Inter: Inter senza Barella contro il Liverp… - fedecancy : Vidal dopo 10 minuti di partita a rincorrere Thiago Alcantara: - mn3mocs : @Delu90Inter Purtroppo senza Barella non vorrei vedere Gagliardini o Vecino per questa partita... ?? Speriamo in Vidal...... - BisInterista : RT @AndreaInterNews: Comunque manca ancora il vice-Barella, ovvero colui che giocherà titolare in Champions League contro il Liverpool o qu… - AndreaInterNews : Comunque manca ancora il vice-Barella, ovvero colui che giocherà titolare in Champions League contro il Liverpool o… -