(Di domenica 30 gennaio 2022) Nuovo rinforzo in attacco per lache ha acquistato in prestito dalla Dinamo Kiev il quasi 22enne (è di febbraio del 2002) attaccante Vladyslav. Arriva in prestito per 18 mesi, ...

Advertising

DiMarzio : .@juventusfc | Ufficiale la cessione di #Ihattaren all’#Ajax: l’annuncio del club olandese - DiMarzio : #Calciomercato, @sampdoria | Ufficiale l'arrivo di #Supryaga - yassine01937035 : RT @CORNERNEWS24: #Calcio - Sampdoria: è ufficiale l'acquisto di Supryaga L'attaccante ucraino arriva in prestito dalla Dinamo Kiev - glooit : Sampdoria: è ufficiale l'acquisto di Supryaga leggi su Gloo - CORNERNEWS24 : #Calcio - Sampdoria: è ufficiale l'acquisto di Supryaga L'attaccante ucraino arriva in prestito dalla Dinamo Kiev -

Ultime Notizie dalla rete : Sampdoria ufficiale

...per lache ha acquistato in prestito dalla Dinamo Kiev il quasi 22enne (è di febbraio del 2002) attaccante Vladyslav Supryaga. Arriva in prestito per 18 mesi, secondo l'annuncio...... clicca su Gestisci cookie e Accetta tutto Gestisci cookie I numeri di Supryaga Supryaga arriva in Italia con sei mesi di 'ritardo': già nella sessione estiva di calciomercato, infatti, la...Il club blucerchiato informa che l'attaccante ucraino classe 2000 è stato acquistato in prestito con diritto di riscatto ...L'attaccante ucraino classe 2000 arriva con la formula del prestito con diritto di riscatto: lo comunica il club blucerchiato in una nota ...