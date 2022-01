Newcastle su Fabian e Osimhen: 150 milioni, la reazione di De Laurentiis (Di domenica 30 gennaio 2022) Fabian Ruiz e Victor Osimhen piacciono al Newcastle. Lo sceicco Bin Salman ha un budget di duecentocinquanta milioni di euro per il mercato. Una cifra monstre, quella che uno degli uomini più ricchi della terra può mettere a disposizione del suo club. Osimhen piace in Premier League, ma soprattutto al Newcastle che dopo aver perso Vlahovic vuole puntare tutto sull’attaccante nigeriano. Anche Fabian Ruiz è finino sul taccuino dello sceicco Bin Salman. L’offerta del Newcastle per Fabian Ruiz e Osimhen è clamorosa. Secondo il Corriere del Mezzogiorno il club inglese è pronto a pagare centocinquanta milioni di euro per prendere Fabian Ruiz e Osimhen dal Napoli. La ... Leggi su napolipiu (Di domenica 30 gennaio 2022)Ruiz e Victorpiacciono al. Lo sceicco Bin Salman ha un budget di duecentocinquantadi euro per il mercato. Una cifra monstre, quella che uno degli uomini più ricchi della terra può mettere a disposizione del suo club.piace in Premier League, ma soprattutto alche dopo aver perso Vlahovic vuole puntare tutto sull’attaccante nigeriano. AncheRuiz è finino sul taccuino dello sceicco Bin Salman. L’offerta delperRuiz eè clamorosa. Secondo il Corriere del Mezzogiorno il club inglese è pronto a pagare centocinquantadi euro per prendereRuiz edal Napoli. La ...

Advertising

infoitsport : Newcastle su Fabian e Osimhen: 150 milioni, la reazione di De Laurentiis - _SiGonfiaLaRete : #Newcastle, pronta una SUPER CIFRA per due calciatori del #Napoli - cn1926it : #FabianRuiz-#Osimhen, #Newcastle pronto ad offrire 150 milioni: la reazione del #Napoli - Luigi733690531 : RT @Napoli_Report: Il #Napoli nei giorni scorsi ha rifiutato un’offerta da €40M del #Newcastle per #Fabian. @NicoSchira - PartenoPesce : RT @Napoli_Report: Il #Napoli nei giorni scorsi ha rifiutato un’offerta da €40M del #Newcastle per #Fabian. @NicoSchira -