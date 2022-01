Mattarella bis | Casini | “Non lo invidio | ma Draghi sbaglia” Carfagna | “Errori bipartisan”

Advertising

StefanoGuerrera : il fallimento totale della politica italiana con Mattarella favorito dopo che ha dichiarato di non volere il bis è… - SimoneAlliva : #Mattarella bis cioè la sconfitta della politica, la sconfitta di un paese. E i partiti che si nascondo dietro 'lo… - repubblica : Sergio #Mattarella è di nuovo Presidente della Repubblica. Lo ha deciso il Parlamento con l'ottava votazione, stab… - CioppyC : RT @valigiablu: Mattarella bis: chi vince, chi perde e le conseguenze sulla democrazia | @doonie - NeffaNeruda : @ricpuglisi Prof. la cosa che più mi preoccupa del Mattarella bis, non è il presidente, ma il fatto che la sua conf… -

Ultime Notizie dalla rete : Mattarella bis

Il camion dei traslochi e Sergioche lo insegue chiedendo di tornare indietro. E' questo il nuovo murales dell'arista ... Nell'opera, tal titolo "Trasloco" il presidente uscente - ed ...Il camion dei traslochi e Sergioche lo insegue chiedendo di tornare indietro. E' questo il nuovo murale dell'artista ... Nell'opera, dal titolo "Trasloco", il presidente uscente - ed ...Draghi ha incontrato però una forte resistenza di Mattarella a concedere il bis. Il Presidente gli ha detto di considerare il suo eventuale “sì” un grande sacrificio. Però «per la stabilità e per il ...PALERMO – Il vertice della Chiesa siciliana si congratula con il cattolico Sergio Mattarella per non aver lasciato la nave delle istituzioni in balìa delle incertezze di questa fase storica. “Da Arciv ...