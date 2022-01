Kerem Bürsin e Hande Erçel sempre più lontani | il lavoro li divide?

(Di domenica 30 gennaio 2022) Cosa sta succedendo ai due protagonisti di Love is in the Air? I fan della seguitissima serie televisiva turca non saranno contenti di scoprire che, molto probabilmente,, rispettivamente nelle vesti di Serkan Bolat ed Eda Yildiz, potrebbero aver deciso di interrompere la loro relazione. Sul set di Sen Çal Kap?m? … L'articolo proviene da Velvet Gossip.

Advertising

HankerKader2 : RT @muffinio17: Miglior attore rivelazione Kerem Bürsin. Miglior attrice Hande Erçel. Miglior attrice bambina Maya Basol. Miglior coppia E… - HankerKader2 : RT @dizilanditaly: INTERVISTA DI KEREM PER ALEM — ITA Kerem Bürsin, che ha incontrato il pubblico con molti progetti di successo, recentem… - Mariela71953497 : RT @KeremItalian: Secondo i dati Adba, Kerem Bürsin è stato l'attore Dizis più popolare del 2021, sulla base di Twitter, blog, forum e noti… - k57_manana : RT @KeremItalian: Secondo i dati Adba, Kerem Bürsin è stato l'attore Dizis più popolare del 2021, sulla base di Twitter, blog, forum e noti… - morcillo_ma : RT @KeremItalian: Secondo i dati Adba, Kerem Bürsin è stato l'attore Dizis più popolare del 2021, sulla base di Twitter, blog, forum e noti… -

Ultime Notizie dalla rete : Kerem Bürsin

Enrico Casarini ? Tutte le trame e le anticipazioni di "Love is in the air" La educazione di Kiraz (Maya Basol) torna a terremotare la vita di Eda (Hande Erçel) e Serkan (Bursin). Questa volta accade che i nostri scoprano che Piril (Basak Gümülcinelioglu) ed Engin (Anil Ilter) vogliono mandare il piccolo Can (Ahmet Efe Metekoglu) a una scuola molto prestigiosa. ...Nonostante tutte le incomprensioni che sorgeranno tra di loro per la gestione della seconda gravidanza, ad un certo punto Eda Yildiz (Hande Ercel) e Serkan Bolat (Bursin) dovranno scegliere il ...