Junior Cally accusa Highsnob prima di Sanremo | “Porti un brano mio”

Advertising

Novella_2000 : “Porti un brano che ho scritto io”: un noto rapper accusa un concorrente in gara a Sanremo 2022 - blogtivvu : Highsnob prima di Sanremo 2022 con Hu, il dissing di Junior Cally: “Aveva ragione Fedez…” – VIDEO - zazoomblog : Toh è tornato Junior Cally che dissa Highsnob Black Mirror scansate - #tornato #Junior #Cally #dissa - Peppe_FN : Io che mi immagino Junior Cally interrompere l'esibizione di Highsnob e Hu #Sanremo2022 - yattamedia : Junior Cally ha pubblicato su YouTube un dissing nei confronti di Highsnob, rapper in gara quest'anno in coppia con… -

Ultime Notizie dalla rete : Junior Cally

Durissimo atto di accusa dinel brano ''Caro Mike'' pubblicato oggi su Youtube in un cui punta il dito contro l'ex amico Mike Highsnob - all'anagrafe Michele Matera - ora in gara con Hu a Sanremo con Abbi cura di te.contro Highsnob. Siamo alla vigilia di Sanremo e l'atmosfera si scalda anzi esplode. Ad accendere la miccia è il rapper romano (Antonio Signore) che pubblica su youtube un pezzo ...Highsnob prima del Festival di Sanremo 2022 insieme a Hu, arriva il dissing di Junior Cally: spunta anche Fedez, ecco il video.Kentucky Gymnastics got a historically-great 39.750 performance in the all-around Saturday afternoon from junior Raena Worley as the Wildcats overpowered Missouri with a 197.450-196.875 win to pick up ...