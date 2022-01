Inter, possibile risoluzione per Vidal già a giugno 2022 (Di domenica 30 gennaio 2022) Nel contratto del giocatore cileno ci sarebbe una clausola a favore dell’Inter per un’Interruzione dello stesso: i dettagli Secondo quanto riferito da La Gazzetta dello Sport, nell’ottica di una riduzione degli ingaggi sottoscritti tempo fa con alcuni giocatori, l’Inter potrebbe avvalersi di una clausola a proprio favore nell’accordo sottoscritto con Vidal, in scadenza nel giugno del 2023. La Rosea ha infatti svelato un svela un cavillo nel contratto del cileno, che a quanto pare presuppone un’opzione per l’Inter di chiudere il rapporto già nel 2022 “pagando una penale di 4 milioni”. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di domenica 30 gennaio 2022) Nel contratto del giocatore cileno ci sarebbe una clausola a favore dell’per un’ruzione dello stesso: i dettagli Secondo quanto riferito da La Gazzetta dello Sport, nell’ottica di una riduzione degli ingaggi sottoscritti tempo fa con alcuni giocatori, l’potrebbe avvalersi di una clausola a proprio favore nell’accordo sottoscritto con, in scadenza neldel 2023. La Rosea ha infatti svelato un svela un cavillo nel contratto del cileno, che a quanto pare presuppone un’opzione per l’di chiudere il rapporto già nel“pagando una penale di 4 milioni”. L'articolo proviene da Calcio News 24.

Advertising

CalcioNews24 : #Inter, possibile risoluzione anticipata per #Vidal ?? - AglyJuve : Scusate @romeoagresti @mike_fusco riflettevo sul rinnovo di @PauDybala_JR che è ancora in dubbio,ma possibile che L… - albese5 : @Arvins_7 @augustociardi75 Non ci credo nemmeno se lo vedo che 2 fra Inter Milan Napoli Atalanta e Juventus scendan… - mrmiriambutter : RT @NonConoscoVG: Fosse successa una roba simile all'Inter, l'Italia si sarebbe completamente rivoltata contro. Ci sarebbero stati speciali… - Scrondo72 : RT @NonConoscoVG: Fosse successa una roba simile all'Inter, l'Italia si sarebbe completamente rivoltata contro. Ci sarebbero stati speciali… -