Ibrahimovic: «Mi dispiace, ma non sarò a Sanremo» (Di domenica 30 gennaio 2022) . L'annuncio dell'attaccante del Milan Zlatan Ibrahimovic ha annunciato che non sarà presente a Sanremo come ospite. Lo svedese, attraverso un videomessaggio, ha parlato durante la trasmissione di Rai Tre, Che Tempo Che Fa: «Mi dispiace non potermi presentare, ma come avrai capito ho messo qualche regola. Fai qualche magia e tutto andrà bene». Nel videomessaggio, Ibrahimovic ha salutato Amadeus e augurato buona fortuna per la riuscita del Festival. L'articolo proviene da Calcio News 24.

