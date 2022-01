Didattica inclusiva e metodologie attive (dal cooperative learning al peer tutoring), fruizione gratuita dei contenuti: corso online (Di domenica 30 gennaio 2022) corso di formazione professionale per docenti, organizzato e certificato da SO.GE.S (Società del gruppo Orizzonte Scuola) , ente accreditato al Miur ai sensi della direttiva 170/2016. L’iscrizione e la fruizione dei video presenti all’interno del corso sono gratuite. Al termine del corso, coloro che lo desiderano, potranno acquistare la certificazione riconosciuta dal MIUR, valida per il riconoscimento dell’aggiornamento dei docenti (come da direttiva ministeriale 170/2016), e le slide del corso. L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di domenica 30 gennaio 2022)di formazione professionale per docenti, organizzato e certificato da SO.GE.S (Società del gruppo Orizzonte Scuola) , ente accreditato al Miur ai sensi della direttiva 170/2016. L’iscrizione e ladei video presenti all’interno delsono gratuite. Al termine del, coloro che lo desiderano, potranno acquistare la certificazione riconosciuta dal MIUR, valida per il riconoscimento dell’aggiornamento dei docenti (come da direttiva ministeriale 170/2016), e le slide del. L'articolo .

MarsicaW : IL LICEO SCIENTIFICO “VITRUVIO” ACCOGLIE E VINCE LA SFIDA PER UNA DIDATTICA SEMPRE PIÙ INNOVATIVA E INCLUSIVA Il gi… - AniefTorino : Progetto “Educazione e didattica inclusiva 2.0 – La comunità educante, coinvolgimento e sfida. Il processo di vita… - dvLutapiedra : @mattino5 @augustamontarul Eh, per il MIUR è ' didattica inclusiva.'...la super necessaria ' scuola in presenza ' a… - manuelgentile75 : RT @missionbambini: #EducationDay: il futuro dei #bambini è da programmare adesso. Con #Stringhe promuoviamo una didattica innovativa e in… - ConiBambini : RT @missionbambini: #EducationDay: il futuro dei #bambini è da programmare adesso. Con #Stringhe promuoviamo una didattica innovativa e in… -

Ultime Notizie dalla rete : Didattica inclusiva TAGLIACOZZO, SETTIMANA CORTA ALL'ISTITUTO PER IL TURISMO Accoglienza qualità e benessere educativo, con l'approfondimento di Economia, Diritto, Informatica, Didattica laboratoriale inclusiva e per competenze, tre lingue straniere e la possibilità di fare ...

Patto di ricerca, didattica e alta formazione tra UniTo e Università di Scienze Gastronomiche ... didattica e alta formazione. Hanno partecipato Stefano Geuna, Rettore dell'Università di Torino, ... In linea con le strategie politiche europee per una crescita sostenibile e inclusiva che prevedono ...

Concorso ordinario, nel programma d'esame la didattica inclusiva: come prepararsi all'orale - Notizie Scuola Tecnica della Scuola TAGLIACOZZO, SETTIMANA CORTA ALL’ISTITUTO PER IL TURISMO L’AQUILA – Dal prossimo anno scolastico 2022-2023 gli studenti che si iscriveranno o che frequentano l’Istituto tecnico ed economico per il Turismo “Andrea Argoli” di Tagliacozzo, potranno fruire – a ...

I ragazzi del fare La notizia: Lorenzo Parrelli morto all’ultimo giorno di alternanza-scuola lavoro. Il commento più ricorrente: Lorenzo doveva essere tra i libri e non al lavoro. Ad una lettura veloce non si può che es ...

