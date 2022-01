Covid | morta a Roma bimba di due anni positiva

(Di domenica 30 gennaio 2022) E'al Bambin Gesù ladi duealgiunta in gravissime condizioni ieri pomeriggio da Catanzaro a, trasportata da un C - 130J dell' Aeronautica Militare. La piccola ...

E'al Bambin Gesù la bimba di due anni positiva algiunta in gravissime condizioni ieri pomeriggio da Catanzaro a Roma, trasportata da un C - 130J dell' Aeronautica Militare. La piccola ...Una bambina di due anni èper al Bambino Gesù di . Ginevra, originaria di Mesoraca in Calabria era stata trasferita da ... Comunicano in una nota congiunta l'Unità di crisidella regione ...Una bambina calabrese di 2 anni è stata trasportata da Catanzaro a Roma dopo l'aggravarsi delle sue condizioni: è morta in ospedale, era positiva al Covid ...Alcuni giorni fa, quando il suo quadro clinico destava già molte preoccupazioni, la bimba, che presentava febbre alta e problemi respiratori, era stata portata dai familiari in ospedale a Crotone ...