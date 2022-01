Coppa d’Africa 2022, semifinali: programma, date, orari e diretta tv (Di domenica 30 gennaio 2022) Il programma, le date, gli orari e le informazioni su diretta tv e streaming delle semifinali della Coppa d’Africa 2022. Appuntamento mercoledì 2 febbraio e giovedì 3 febbraio con le due semifinali che decreteranno le finaliste di questa edizione della manifestazione continentale. orario per entrambe le partite è quello delle 20, la diretta tv non sarà disponibile, streaming in esclusiva su Discovery +. Le sfide possibili sono Burkina Faso o Tunisia contro Senegal o Guinea Equatoriale e Gambia o Camerun contro Egitto o Marocco. semifinali Coppa d’Africa Mercoledì 2 febbraio 2022 ore 20 Burkina Faso vs Senegal o Guinea Equatoriale su ... Leggi su sportface (Di domenica 30 gennaio 2022) Il, le, glie le informazioni sutv e streaming delledella. Appuntamento mercoledì 2 febbraio e giovedì 3 febbraio con le dueche decreteranno le finaliste di questa edizione della manifestazione continentale.o per entrambe le partite è quello delle 20, latv non sarà disponibile, streaming in esclusiva su Discovery +. Le sfide possibili sono Burkina Faso o Tunisia contro Senegal o Guinea Equatoriale e Gambia o Camerun contro Egitto o Marocco.Mercoledì 2 febbraioore 20 Burkina Faso vs Senegal o Guinea Equatoriale su ...

Advertising

capuanogio : Nel #Marocco che oggi sfida l'#Egitto in Coppa d'Africa gioca Adam #Masina. Ha doppio passaporto e 6 presenze con l… - AntoVitiello : La Costa d'Avorio esce dalla Coppa d'Africa dopo i rigori contro l'Egitto. #Kessie nelle prossime ore sarà a Milano… - GoalItalia : ?? ULTIM'ORA ?? Infortunio per #Kessié al 30' di Costa d'Avorio-Egitto: fuori dal campo in lacrime ? - SEMPREFMILAN : RT @SkySport: Coppa d'Africa, l'Egitto vola in semifinale: Marocco eliminato ai supplementari #SkySport #CoppadAfrica - SkySport : Coppa d'Africa, l'Egitto vola in semifinale: Marocco eliminato ai supplementari #SkySport #CoppadAfrica -