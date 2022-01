Amici 21, salta la classica puntata domenicale: spunta un format inedito (Di domenica 30 gennaio 2022) Sale l’attesa per il nuovo appuntamento tv di Amici di Maria De Filippi, che non si terrà nella classica forma domenicale. Questo, dal momento che le ultime registrazioni non si sono tenute in seguito alla positività al coronavirus riscontrata in alcuni protagonisti del talent. In sostituzione della consuetudinaria puntata domenicane, andrà in onda uno speciale TV registrato tra i corridoi della scuola più amata dagli italiani. O almeno, questo è stando ad un annuncio diramato in rete. Amici, LDA messo di nuovo in difficoltà da Anna Pettinelli In vista della nuova puntata del talent, la vice Rds mette alla prova il pupillo di Rudy Zerbi: le reazioni Amici, cosa ... Leggi su anticipazionitv (Di domenica 30 gennaio 2022) Sale l’attesa per il nuovo appuntamento tv didi Maria De Filippi, che non si terrà nellaforma. Questo, dal momento che le ultime registrazioni non si sono tenute in seguito alla positività al coronavirus riscontrata in alcuni protagonisti del talent. In sostituzione della consuetudinariadomenicane, andrà in onda uno speciale TV registrato tra i corridoi della scuola più amata dagli italiani. O almeno, questo è stando ad un annuncio diramato in rete., LDA messo di nuovo in difficoltà da Anna Pettinelli In vista della nuovadel talent, la vice Rds mette alla prova il pupillo di Rudy Zerbi: le reazioni, cosa ...

Advertising

Wootunemagazine : #Amici21: salta il #pomeridiano, spazio allo #speciale narrato dai ragazzi. - destructibless : Già di per sé la domenica è inutile poi salta pure la puntata di amici - talk_by_gbsapri : Anche le #classi della #v si fermano per il #covid: salta la puntata di #Amici21. Anche negli studi la #sicurezza e… - zazoomblog : Amici salta la puntata di oggi domenica 30 gennaio 2022: cosa va in onda - #Amici #salta #puntata #domenica - SaCe86 : #Amici21, salta la puntata per Covid? Il piano B di Maria De Filippi: una mossa senza precedenti -