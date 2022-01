Tabellone Atp Montpellier 2022: Zverev guida il seeding, ci sono Monfils e Tsonga (Di sabato 29 gennaio 2022) Il Tabellone principale dell’Atp 250 di Montpellier 2022, evento sul cemento indoor francese di scena da lunedì 31 gennaio a domenica 6 febbraio. Dopo la trasferta australiana, si torna in Europa, dove è pieno inverno e dunque si gioca al chiuso. Sarà il tedesco Alexander Zverev a guidare il seeding del Tabellone transalpino, seguito da Roberto Bautista Agut e Gael Monfils. Presenti tanti francesi tra cui il redivivo Jo-Wilfried Tsonga, mentre nessun tennista azzurro è stato ammesso direttamente nel main draw. Di seguito tutti gli accoppiamenti. Tabellone ATP Montpellier 2022 PRIMO TURNO (1) Zverev bye Ivashka vs McDonald Davidovich Fokina vs Mannarino Bonzi vs (8) ... Leggi su sportface (Di sabato 29 gennaio 2022) Ilprincipale dell’Atp 250 di, evento sul cemento indoor francese di scena da lunedì 31 gennaio a domenica 6 febbraio. Dopo la trasferta australiana, si torna in Europa, dove è pieno inverno e dunque si gioca al chiuso. Sarà il tedesco Alexanderre ildeltransalpino, seguito da Roberto Bautista Agut e Gael. Presenti tanti francesi tra cui il redivivo Jo-Wilfried, mentre nessun tennista azzurro è stato ammesso direttamente nel main draw. Di seguito tutti gli accoppiamenti.ATPPRIMO TURNO (1)bye Ivashka vs McDonald Davidovich Fokina vs Mannarino Bonzi vs (8) ...

Advertising

sportface2016 : Tabellone #Atp #Montpellier 2022: #Zverev guida il seeding, ci sono #Monfils e #Tsonga - livetennisit : ATP 250 Cordoba: Il Tabellone di Qualificazione. Al via un azzurro - apicella57 : RT @Ilsuperbo89: Pune tabellone di non alto livello,Muso può avere chance per giocare in modo continuo varie partite sul cemento anche se p… - Ilsuperbo89 : Pune tabellone di non alto livello,Muso può avere chance per giocare in modo continuo varie partite sul cemento anc… - norditalia2020 : RT @toMMilanello: ???? #AusOpen ?? tabellone ATP ?? semifinali (venerdì) ??? #Berrettini ?????????? Nadal ??? Tsitsipas ?????????? Medvedev ?? finale (do… -