Mondiali ciclocross, per la Persico uno splendido bronzo: 'Non me l'aspettavo...' (Di domenica 30 gennaio 2022) Una grande, grandissima Silvia Persico si prende una storica medaglia di bronzo nella gara Elite dei Mondiali di ciclocross a Fayetteville, in Arkansas, Stati Uniti. La 24enne nata ad Alzano Lombardo ... Leggi su gazzetta (Di domenica 30 gennaio 2022) Una grande, grandissima Silviasi prende una storica medaglia dinella gara Elite deidia Fayetteville, in Arkansas, Stati Uniti. La 24enne nata ad Alzano Lombardo ...

