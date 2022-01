Matteo Salvini, azzardo Quirinale: come ha ribaltato tutto in poche ore, panico in Parlamento. "Perché può vincere in ogni caso" (Di sabato 29 gennaio 2022) Matteo Salvini è come quei pugili che sul ring sanno pazientare, che saltellano attorno all'avversario con fare quasi irriverente e che quando è il momento sanno pure incassare qualche bel cazzottone. Poi, mentre tutti son lì a vederlo al tappeto, sfodera il gancio destro che manda il rivale cappaò. E ieri, soprattutto dopo il flop della votazione del mattino con la candidata di bandiera Casellati affossata da una sessantina di franchi tiratori - erano in molti a darlo per spacciato. C'era chi gli pronosticava una fine alla Bersani 2013 quando si dimise da segretario dem dopo l'impallinamento di Romano Prodi- e chi già se lo immaginava seduto su una panchina dei Giardini Montanelli, nella sua Milano. La realtà è che se questa mattina le indiscrezioni che vedono Elisabetta Belloni in pole per il ... Leggi su liberoquotidiano (Di sabato 29 gennaio 2022)quei pugili che sul ring sanno pazientare, che saltellano attorno all'avversario con fare quasi irriverente e che quando è il momento sanno pure incassare qualche bel cazzottone. Poi, mentre tutti son lì a vederlo al tappeto, sfodera il gancio destro che manda il rivale cappaò. E ieri, sopratdopo il flop della votazione del mattino con la candidata di bandiera Casellati affossata da una sessantina di franchi tiratori - erano in molti a darlo per spacciato. C'era chi gli pronosticava una fine alla Bersani 2013 quando si dimise da segretario dem dopo l'impallinamento di Romano Prodi- e chi già se lo immaginava seduto su una panchina dei Giardini Montanelli, nella sua Milano. La realtà è che se questa mattina le indiscrezioni che vedono Elisabetta Belloni in pole per il ...

stanzaselvaggia : Matteo Salvini e la sua querela per una mia opinione. Ma non era quello che “non si processano le idee?”, quando c’… - La7tv : #quirinale Matteo Renzi contro l'ipotesi Elisabetta #Belloni al Quirinale: 'Matteo #Salvini e Giuseppe #Conte hanno… - pietroraffa : È in corso un incontro tra Giuseppe Conte, Matteo Salvini e Enrico Letta negli uffici del Movimento 5 stelle alla C… - NanniCatta : @matteorenzi Anche questa volta Concordo con Matteo, dilettantismo dell'altro Matteo ( Salvini ) è sotto occhi di t… - umbertosacco1 : RT @PoliticaPerJedi: Se domani si lasciassero i grandi elettori liberi di votare come credono, Mattarella uscirebbe in trionfo con l’80% e… -