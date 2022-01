Giucas Casella scoppia in lacrime dopo lo scontro con Nathaly Caldonazzo

Leggi su diredonna

(Di sabato 29 gennaio 2022) Durante la puntata del Grande Fratello vip trasmessa il 28 gennaio 2022, è accaduto qualcosa che nessuno si aspettava.ha totalmente perso la pazienza durante unocon. L’illusionista, infatti, fino a quel momento aveva sempre mostrato un lato di sé giocoso e spensierato all’interno della casa. Tuttavia, la lite esplosa in diretta con l’attrice lo ha spinto prima ad infuriarsi contro di lei e poi are in, abbandonando il salone durante la messa in onda. Tutto è partito perchélo ha accusato pubblicamente di essere falso,aver ricevuto da lui due nomination senza un reale motivo.aveva fatto il suo nome dichiarando ...