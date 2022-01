Chiamano la figlia Ikea. Ottengono un divano, ma lei cambia nome (Di sabato 29 gennaio 2022) Di nomi strani, in giro, se ne sentono tanti. Ma pochi sono così noti e soprattutto legati a probabili finalità… speculative. La storia arriva da Norwich, nord dell’Inghilterra, la racconta il Mirror: 19 anni fa, mentre è incinta di sua figlia, vede in tv uno spot della famosa catena di negozi di arredamento Ikea e pensa: perché no? Suona bene! E magari – si legge tra le righe del giornale britannico – ci si rimedia pure qualcosa… "A casa mi chiavano Kea, ma a scuola..." E così fu: i coniugi Dagless scelsero il nome Ikea per la nascitura. È la stessa ragazza a raccontarlo al Mirror: “Quando ero molto piccola, mia madre ricevette una lettera dall’Ikea nella quale veniva offerta una fornitura di giochi gratis e qualche altro benefit: io ricevetti alcuni giochattoli, mia madre un ... Leggi su tg24.sky (Di sabato 29 gennaio 2022) Di nomi strani, in giro, se ne sentono tanti. Ma pochi sono così noti e soprattutto legati a probabili finalità… speculative. La storia arriva da Norwich, nord dell’Inghilterra, la racconta il Mirror: 19 anni fa, mentre è incinta di sua, vede in tv uno spot della famosa catena di negozi di arredamentoe pensa: perché no? Suona bene! E magari – si legge tra le righe del giornale britannico – ci si rimedia pure qualcosa… "A casa mi chiavano Kea, ma a scuola..." E così fu: i coniugi Dagless scelsero ilper la nascitura. È la stessa ragazza a raccontarlo al Mirror: “Quando ero molto piccola, mia madre ricevette una lettera dall’nella quale veniva offerta una fornitura di giochi gratis e qualche altro benefit: io ricevetti alcuni giochattoli, mia madre un ...

Advertising

Gemelli_Amber : Follow Business24 ''Business24 è la testata più importante in #Italia per l’informazione del settore #imprese, spe… - Pepautore : Chiamano la figlia #IKEA e ottengono un divano in regalo: ma lei viene bullizzata per anni. Lei lo chiamava Billy il bullo. - NCIGNORA : Pensa se l'avessero chiamata Durex ?? -