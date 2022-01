UFFICIALE – Colpo a centrocampo del Cagliari! (Di venerdì 28 gennaio 2022) Adesso è arrivata l’ufficialità: Daniele Baselli è un nuovo giocatore del Cagliari. Ad annunciarlo è stato il club sardo, attraverso un comunicato diramato sui propri canali ufficiali: “Il Cagliari Calcio è lieto di annunciare l’acquisto del diritto alle prestazioni sportive di Daniele Baselli, che arriva in rossoblù dal Torino a titolo definitivo.” ? UFFICIALE#Baselli è rossoblù ??Benvenuto, Daniele ???? https://t.co/UAzgmJB3hS#forzaCasteddu pic.twitter.com/m4M9NOnpTp— Cagliari Calcio (@CagliariCalcio) January 28, 2022 “Sono carico, sto bene a livello fisico e non vedo l’ora di iniziare”, queste le prime parole del centrocampista ormai ex Torino, che potrebbe esordire già alla ripresa del campionato contro l’Atalanta, squadra che lo ha lanciato in Serie A. Un rinforzo importante per Mazzarri a centrocampo, settore penalizzato dagli infortuni di ... Leggi su rompipallone (Di venerdì 28 gennaio 2022) Adesso è arrivata l’ufficialità: Daniele Baselli è un nuovo giocatore del Cagliari. Ad annunciarlo è stato il club sardo, attraverso un comunicato diramato sui propri canali ufficiali: “Il Cagliari Calcio è lieto di annunciare l’acquisto del diritto alle prestazioni sportive di Daniele Baselli, che arriva in rossoblù dal Torino a titolo definitivo.” ?#Baselli è rossoblù ??Benvenuto, Daniele ???? https://t.co/UAzgmJB3hS#forzaCasteddu pic.twitter.com/m4M9NOnpTp— Cagliari Calcio (@CagliariCalcio) January 28, 2022 “Sono carico, sto bene a livello fisico e non vedo l’ora di iniziare”, queste le prime parole del centrocampista ormai ex Torino, che potrebbe esordire già alla ripresa del campionato contro l’Atalanta, squadra che lo ha lanciato in Serie A. Un rinforzo importante per Mazzarri a, settore penalizzato dagli infortuni di ...

