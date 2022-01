(Di venerdì 28 gennaio 2022) Uno degli affetti a cuitiene maggiormente, è rappresentato dal, al quale è particolarmente legata. Nel corso della sua permanenza nella Casa del Grande Fratello Vip, l’influencer ha spesso parlato del suo amato amico a quattro zampe che potrebbe rivedere proprio in occasione di una speciale sorpresa.ed il... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog.

Katia, dopo pochi passi di danza della principessina, sembra commentare: 'Oh, che mignott* ragazzi!', conche non proferisce parola ma alza gli occhi al cielo sbuffando. Tanti ...All'interno della casa di Cinecittà non è stato affatto facile, soprattutto perché il suo percorso è stato minato dalla reciproca antipatia con la vippona. Ricordiamo anche che la Fico ...Soleil Sorge, cane Simbah: razza, profilo Instagram e tutte le curiosità sull'amico a quattro zampe della Vippona del GF Vip 6.Soleil Sorge, tra le attuali protagoniste del Grande Fratello Vip 6, ha avuto un controverso (e sempre al centro del gossip!) passato legato all'ex tronista Luca Onestini. Tutto ebbe inizio a Uomini e ...