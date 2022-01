(Di venerdì 28 gennaio 2022) Momenti dinella notte di mercoledì a, in un bar pasticceria aperto tutta la notte in via Tiburtina. Undi almeno 7 persone con il viso coperto da passamontagna e armate di, sono entrate nel Montecarlo Bar Caffè in via Tiburtina 1496, in zona Settecamini, terrorizzando gestori e i clienti che a quell’ora, le 3 di notte del 26 gennaio, stavano consumando bevande e dolci vari. Il raid del: aggredita laI 7 banditi sono arrivati alle 3 di notte e per prima cosa hanno puntato laarmata, circondandola e aggredendola per metterla fuori gioco. Una volta tolto l’ostacolo, sono entrati nel bar, spargendo iltra i presenti. ...

Advertising

CorriereCitta : Roma, terrore in un bar: commando armato di mazze ferrate e bastoni picchia la guardia e porta via la cassa - ilfaroonline : Roma, rapinatore seriale semina il terrore a Prenestino e Castel Bruciato: arrestato - Profilo3Marco : RT @ilmessaggeroit: #kim rossi stuart, attimi di terrore a Roma: il #figlio finisce nel Tevere - infoitcultura : Kim Rossi Stuart, terrore a Roma: il figlio finisce nel Tevere FOTO - infoitcultura : Kim Rossi Stuart, attimi di terrore a Roma: il figlio finisce nel Tevere -

Ultime Notizie dalla rete : Roma terrore

Colpisce ancora una volta la banda della mazza ferrata . Spargendo il, ha come obiettivo i bar notturni o le pasticcerie che aprono all'alba. Colpi violenti con l' aggressione del titolare e anche dei clienti. Agiscono a scopo di rapina ma ottenendo bottini che ...... passa per quella di Velletri e approda a piazzale Clodio - a- dopo l'ultima querela ... Vive nel. Ecco cosa ci ha detto. Si sente braccata dal suo ex? 'Sono in un incubo, rischio di ...Momenti di terrore nella notte di mercoledì a Roma, in un bar pasticceria aperto tutta la notte in via Tiburtina. Un commando di almeno 7 persone con il viso coperto da passamontagna e armate di mazze ...Roma – Nel pomeriggio del 26 gennaio scorso personale dei “Falchi” della Sesta Sezione “Contrasto al Crimine diffuso” della Squadra Mobile della Questura di Roma, ha eseguito una misura cautelare in c ...