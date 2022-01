Quirinale,Meloni:il centrodestra deve dare prova di compattezza (Di venerdì 28 gennaio 2022) Sulla presidente del Senato Maria Elisabetta Alberti Casellati "il centrodestra deve dare prova di compattezza. Bene che si verifichino i numeri in aula. È una cosa che chiediamo da tempo". Lo ha ... Leggi su notizie.tiscali (Di venerdì 28 gennaio 2022) Sulla presidente del Senato Maria Elisabetta Alberti Casellati "ildi. Bene che si verifichino i numeri in aula. È una cosa che chiediamo da tempo". Lo ha ...

Advertising

ciropellegrino : Ma Fratelli d'Italia anziché #Crosetto perché non vota «100 ore di girato», così , giusto per ribadire. #Quirinale… - fattoquotidiano : Colle, Salvini: “Farò nomi apprezzati anche a livello internazionale”. Si fa strada l’ipotesi #Belloni. Il Pd: “Sol… - fattoquotidiano : #QUIRINALE22 Mentana: “Salvini ha incontrato Giampiero Massolo”. Fonti Lega smentiscono - Elena75000176 : RT @ilfoglio_it: ?? #Salvini e #Meloni indicano #Casellati e chiedono di 'firmare' le schede per contarsi ed evitare il rischio dei franchi… - sulsitodisimone : Quirinale 2022, Meloni: 'Candidatura Casellati è apertura' -