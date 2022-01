Quirinale 2022 | Alexa candida Beppe Vessicchio

(Di venerdì 28 gennaio 2022) Roma, 28 gen. (Adnkronos) - Mentre le forze politiche faticano a trovare un'intesa sul nome del nuovo presidente della Repubblica, c'è chi ha le idee chiare e un unicoto:. Il nome del direttore d'orchestra che tra pochi giorni rivedremo sul palco del Teatro Ariston di Sanremo è infatti la scelta di, l'assistente personale intelligente di casa Amazon. Da giorni, alla domanda "scegli un presidente della Repubblica", l'assistente risponde senza esitazione: "Direi una persona che sa mettere d'accordo tutti gli italiani, accordarli tutti. Ecco, propendo per un grande direttore d'orchestra: io scelgo", scandisce. Proprio l'assistente di Amazon era invocata ironicamente in questi giorni in alcune ...

Advertising

petergomezblog : Quirinale – Il curriculum del candidato Casini, da 40 anni in Parlamento passando dal cdx all’elezione col Pd: “man… - petergomezblog : Quirinale, “Salvini a casa di Sabino Cassese”: è il giurista che paragonò Conte a Viktor Orbán - petergomezblog : Quirinale, ecco cosa diceva #Cassese di #Salvini: “Non cerca mai di articolare il suo pensiero, usa solo slogan ba… - augusto_amato : Quirinale, il centrodestra vota Casellati. Pd-M5s-Leu: 'Oggi ci asteniamo'. In corso la quinta votazione - Politica… - Know_How_To_Do : @the_highsparrow @ilsabino1994 -

Ultime Notizie dalla rete : Quirinale 2022

Venerdì 28 gennaio, alle 11, sono convocate per il quinto giorno consecutivo le Camere in seduta comune unitamente ai delegati regionali per l'elezione del Capo dello Stato . Leggi Anche, chi sono i parlamentari che votano per Sergio Mattarella e perché vogliono un bisdi Aldo Cazzullo La cronaca della giornata minuto per minuto Di seguito la cronaca della seconda votazione per eleggere il Capo dello Stato, minuto per minuto, firmata da Aldo Cazzullo . Qui la ...Da oggi doppia chiama. Pd-M5S-Leu: "Consideriamo la unilaterale candidatura della seconda carica dello stato, peraltro annunciata a un'ora dalla quinta votazione, un grave errore". Meloni: "La soluzio ..."La notte è giovane, qualche chiamata notturna la posso fare. Non metto veto, ma stiamo parlando del presidente di tutti gli italiani". Quirinale, Salvini: "Ho mandato centrodest ...