Omicron 2: La Variante Arriva In Italia! I Sintomi Principali! (Di venerdì 28 gennaio 2022) Dopo la Slovenia, è la volta dell’Italia. A Genova Arriva Omicron 2. Ecco cosa si sa della nuova Variante Covid che sta destando molta preoccupazione anche negli Italiani! La Variante Omicron 2 Arriva in Italia. Lo comunica il Policlinico San Martino di Genova. Sono due i casi accertati. Il primo rivelato dopo il sequenziamento di routine al San Martino, il secondo invece è emerso da un campione derivante dal monitoraggio nazionale con il professor Icardi. Secondo i dati raccolti finora nei Paesi in cui si sta diffondendo come Gran Bretagna e Danimarca, questa Variante sarebbe ancora più contagiosa della Omicron ‘classica’ avuta ad inizio gennaio. Ma sempre meno aggressiva. Sicuramente bisogna continuare con la campagna vaccinale perché i vaccini ... Leggi su gossipnews.tv (Di venerdì 28 gennaio 2022) Dopo la Slovenia, è la volta dell’Italia. A Genova2. Ecco cosa si sa della nuovaCovid che sta destando molta preoccupazione anche negli Italiani! Lain Italia. Lo comunica il Policlinico San Martino di Genova. Sono due i casi accertati. Il primo rivelato dopo il sequenziamento di routine al San Martino, il secondo invece è emerso da un campione derivante dal monitoraggio nazionale con il professor Icardi. Secondo i dati raccolti finora nei Paesi in cui si sta diffondendo come Gran Bretagna e Danimarca, questasarebbe ancora più contagiosa della‘classica’ avuta ad inizio gennaio. Ma sempre meno aggressiva. Sicuramente bisogna continuare con la campagna vaccinale perché i vaccini ...

Advertising

Agenzia_Ansa : La casa farmaceutica statunitense Moderna ha iniziato la sperimentazione per un richiamo vaccinale specifico per co… - GiovaQuez : Segnalati i primi casi di variante Omicron BA2 in Italia #COVID19 - Agenzia_Ansa : Per il Robert Koch Institut 'il numero dei contagi Covid in Germania aumenta ma non nella dimensione in cui questo… - emmecola : Credo di essermi espresso male: per la nomenclatura dell'OMS anche il lineage BA.2 è Omicron.. In effetti la varian… - horottoilvetro : RT @MassimoRandolfi: Covid-19: la variante Omicron 2 è arrivata in Italia: 9 casi segnalati in Lombardia -