Morire democristiani? Non è la scelta peggiore (Di venerdì 28 gennaio 2022) Un cronista di Radiomontecarlo mi dice solo quattro parole: "It's a war". Scrivevo allora, cercando ... tra l'odore delle stigghiole arrostite per strada e le ceste di pane, leggo su qualche ... Leggi su ytali (Di venerdì 28 gennaio 2022) Un cronista di Radiomontecarlo mi dice solo quattro parole: "It's a war". Scrivevo allora, cercando ... tra l'odore delle stigghiole arrostite per strada e le ceste di pane, leggo su qualche ...

Ultime Notizie dalla rete : Morire democristiani Morire democristiani? Non è la scelta peggiore E questa volta, ci perdoni il nostro amato maestro Luigi Pintor, morire democristiani non è detto sia la sorte peggiore.

Elezioni Quirinale, la rivincita dei "peones": ecco chi sono, partito per partito Insomma, pronti a morire democristiani. PD - Al Nazareno la situazione sembra essere più tranquilla. Ma diffidate dalle apparenze. La pace regna solo perché fino ad oggi Letta ed i suoi hanno giocato ...

Fenomenologia del "rompi" ilGiornale.it Al Quirinale ci sarà un Mattarella bis o Casini, ri-moriremo democristiani… Mattarella un luogotenente di Ciriaco De Mita, sinistra dc. Chi sono Casini e Mattarella? Qualcosa del genere successe nel 1971 quando la Dc impose Leone col voto dei neofascisti, rompendo col Psi e f ...

Quirinale, spunta Casini. Moriremo democristiani? Segui la diretta con Peter Gomez Terzo giorno di votazioni per eleggere il nuovo presidente della Repubblica. E accanto ai nomi proposti più o meno esplicitamente, spunta quello di Pier Ferdinando Casini, parlamentare, senza interruz ...

