'L'amore ai tempi di Pablito': il messaggio eterno della riscossa di Paolo Rossi (Di venerdì 28 gennaio 2022) Il giornalista della Gazzetta dello Sport è bravo a intrecciare i due piani, vicenda sportiva e storia del protagonista, e riportarli d'attualità a 25 anni di distanza in terra friulana. Al solito ... Leggi su corriereromagna (Di venerdì 28 gennaio 2022) Il giornalistaGazzetta dello Sport è bravo a intrecciare i due piani, vicenda sportiva e storia del protagonista, e riportarli d'attualità a 25 anni di distanza in terra friulana. Al solito ...

Advertising

rudylarossa : RT @Deianir17128382: Ricordo a tutti che ho adottato DV7 in tempi non sospetti. Non mi toccate l'amore della zia. Chiaro!!!! Se no apro il… - __itsmenoe : @RT88priv 'Hande ragazza, vi state impegnando molto l'una nell'altra per mesi, c'è rispetto e amore tra di voi. In… - Bibolotty : @andrea_cavuoto lui è il mio amore. l'ho visto tante volte al Valle. Quirino. ah... vecchi tempi. - antonio_staglia : RT @Deianir17128382: Ricordo a tutti che ho adottato DV7 in tempi non sospetti. Non mi toccate l'amore della zia. Chiaro!!!! Se no apro il… - Soli28Soli : RT @Deianir17128382: Ricordo a tutti che ho adottato DV7 in tempi non sospetti. Non mi toccate l'amore della zia. Chiaro!!!! Se no apro il… -