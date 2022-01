Gf Vip 6, Jessica Selassié su Barù: “Lui mi vede come un’amica, io non voglio una storia ma…” (Di venerdì 28 gennaio 2022) L’interesse di Jessica Selassié per Barù è stato evidente sin dall’inizio, e anche il gieffino ha dichiarato più volte che la Selassié lo incuriosisce molto. Nonostante ciò però la conoscenza tra i due non è mai andata oltre e anzi Jessica, confidandosi con Miriana Trevisan, ha ammesso di sentirsi in imbarazzo con lui e ha puntualizzato che lei non era in cerca di una storia con Barù, ma di un rapporto che andasse oltre l’amicizia (QUI il video): Lui ha messo un muro perchè avrà percepito qualcosa in più, ma questo muro mi limita a me. Non c’è più la naturalezza di passare del tempo insieme, mi sento a disagio. E’ il muro che lui ha messo il problema perchè non mi fa capire come mi devo comportare, perchè ho percepito questo rifiuto. Non mi piaceva ... Leggi su isaechia (Di venerdì 28 gennaio 2022) L’interesse diperè stato evidente sin dall’inizio, e anche il gieffino ha dichiarato più volte che lalo incuriosisce molto. Nonostante ciò però la conoscenza tra i due non è mai andata oltre e anzi, confidandosi con Miriana Trevisan, ha ammesso di sentirsi in imbarazzo con lui e ha puntualizzato che lei non era in cerca di unacon, ma di un rapporto che andasse oltre l’amicizia (QUI il video): Lui ha messo un muro perchè avrà percepito qualcosa in più, ma questo muro mi limita a me. Non c’è più la naturalezza di passare del tempo insieme, mi sento a disagio. E’ il muro che lui ha messo il problema perchè non mi fa capiremi devo comportare, perchè ho percepito questo rifiuto. Non mi piaceva ...

Advertising

LIPPO1958 : RT @VicolodelleNews: #GFVip #Katia Ricciarelli offende pesantemente #jessica “Che migxotta!” #jessivip #jeru Per leggere qui ----> https://… - DiJeru : Questo il video con Miridba, lei di una tenerezza assurda. Miriana la persona più vera per Jess. #jeru Jessica: 'V… - DiJeru : Leggete un po che non ho tempo. Jessica: “Non mi cerca” - Grande Fratello VIP | GFVIP 6: - Quellochetutti1 : Katia Ricciarelli insulta Jessica per un ballo, ecco cosa ha detto ?? - clacla667 : Jessica: 'Volevo qualcosa in più dell'amicizia con Barù' - Grande Fratello VIP | GFVIP 6: via @GrandeFratello… -